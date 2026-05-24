Elezioni Mattinata il 40% è facilmente raggiungibile | il dato delle ore 19
Alle ore 19, nel primo giorno di votazioni a Mattinata, il 31,55% degli aventi diritto aveva già espresso il proprio voto. Con questo dato, si avvicina il 40% necessario affinché il candidato sindaco venga eletto senza bisogno di ballottaggio. La percentuale di votanti si avvicina così a un livello che potrebbe garantire la vittoria immediata, rendendo il risultato più vicino rispetto alle precedenti consultazioni.
A Mattinata alle ore 19 del primo giorno di votazioni ha votato il 31,55% degli aventi diritto, rendendo prossimo il raggiungimento del 40% utile all’unico candidato sindaco per essere eletto. Il dato è leggermente più alto della media in Provincia di Foggia (30,49%). IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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