Il 46% dei sindaci in Puglia sono uomini, mentre le donne rappresentano la minoranza. La partecipazione femminile alle elezioni locali è inferiore rispetto alla media nazionale. Si registra anche un divario tra le liste di consiglieri e le candidature a sindaco. La differenza tra uomini e donne si riflette nelle cariche più alte, con una presenza femminile meno consistente. La percentuale di partecipazione femminile alle elezioni locali è più bassa rispetto ad altre regioni italiane.

? Domande chiave Perché la Puglia resta così distante dalla media nazionale di partecipazione?. Come spieghiamo il divario tra liste consiglieri e cariche di sindaco?. Quali ostacoli strutturali impediscono alle donne di guidare i comuni pugliesi?. Cosa rivelano i dati sui piccoli comuni rispetto al resto del Mezzogiorno?.? In Breve Puglia registra 15 punti in meno rispetto alla media nazionale del 61%. Partecipazione femminile al 50% nelle liste consiglieri dei piccoli Comuni pugliesi. Dati elaborati dal Centro Studi Enti Locali su candidature Ministero dell'Interno. Elezioni amministrative regionali previste per la giornata del 25 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni in Puglia: il 46% dei sindaci è uomo, le donne frenate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come votare alle Elezioni Comunali 2026 di Laveno Mombello.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni, ecco quando si voterà per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni: le date e gli orari

Elezioni comunali a Senigallia, tutte le liste e i relativi candidati a sostegno dei tre aspiranti sindaciA Senigallia si avvicinano le elezioni comunali con tre candidati a sostegno di altrettanti aspiranti sindaci.

Temi più discussi: La Puglia torna alle urne, domenica e lunedì si vota in 54 Comuni LA MAPPA E I CANDIDATI; Elezioni Amministrative - Elezioni comunali Puglia - Tribuna elettorale del 14 maggio 2026 - Video; Elezioni 24 e 25 maggio 2026, alle urne 54 Comuni in Puglia: dove si vota, gli orari e come seguire lo spoglio; Nichi Vendola e gli altri, il Tar boccia i ricorsi degli esclusi eccellenti alle elezioni in Puglia.

Elezioni truccate Grumo Appula e Triggiano, ex assessora Puglia e altri 14 rischiano il processo x.com

L'imprenditore del turismo e i rincari in Puglia: È giusto, così facciamo selezione all'ingresso. Briatore? Ha ragione reddit

Elezioni 24 e 25 maggio 2026, alle urne in 54 Comuni in Puglia: dove si vota, gli orari e come seguire lo spoglioQuasi 750 Comuni interessati di cui 18 capoluoghi, oltre 6,6 milioni elettori italiani chiamati alle urne: numeri che spiegano bene come le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio ... quotidianodipuglia.it

ELEZIONI VENDOLA Il Tar Puglia respinge i ricorsi elettorali, Vendola resta fuori dal Consiglio regionaleRespinti i ricorsi presentati da sette candidati consiglieri regionali non eletti dopo le elezioni dello scorso novembre ... statoquotidiano.it