In otto comuni della provincia si sono svolte le elezioni con circa 118.000 elettori chiamati alle urne. La competizione principale si svolge a Ribera, dove le diverse coalizioni si sfidano per ottenere la vittoria. In alcuni comuni, si attende di capire come cambierà la gestione amministrativa dopo le sfide elettorali, considerando i governi commissariati in carica e le possibili novità politiche.

? Punti chiave Chi vincerà la sfida tra le coalizioni a Ribera?. Come cambierà il governo nei comuni commissariati dopo la sfiducia?. Quali sindaci uscenti riusciranno a ottenere la riconferma domani?. Perché il voto a Sambuca e Villafranca pesa più degli altri?.? In Breve Ribera coinvolge 19.869 elettori con quattro candidati tra cui Pace, Provenzano, Palminteri e Romano.. Raffadali vede sfidarsi Ida Cuffiero, Sabrina Mangione e Francesco Milisenda per il comune.. Sambuca e Villafranca Sicula votano per superare la gestione commissariale dopo le sfiducia.. Casteltermini presenta tre candidati tra cui l'uscente Gioacchino Nicastro e Costantino Ripepe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni in provincia: 118.000 elettori alle urne in 8 comuni

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