Elezioni in Campania si vota in 88 Comuni

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi si vota in 88 Comuni della Campania per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Le urne resteranno aperte fino a domenica, con eventuale ballottaggio previsto nei centri con più candidati. Gli elettori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti municipali, mentre le operazioni di voto si svolgono nelle sezioni predisposte. La consultazione riguarda tutte le città coinvolte, senza altre specifiche sul numero di candidati o modalità di voto.

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Si vota da oggi negli 88 Comuni campani chiamati a eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. 26, tra questi, contano oltre 15mila abitanti e quindi andranno (nel caso) al ballottaggio tra due settimane. E' possibile recarsi nei seggi sino a stasera fino alle 23 e domani 25 maggio dalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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ELEZIONI IN CAMPANIA 2026: GUIDA COMPLETA E CHI VA AL VOTO

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