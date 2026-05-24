Elezioni in Campania si vota in 88 Comuni

Da oggi si vota in 88 Comuni della Campania per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Le urne resteranno aperte fino a domenica, con eventuale ballottaggio previsto nei centri con più candidati. Gli elettori sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti municipali, mentre le operazioni di voto si svolgono nelle sezioni predisposte. La consultazione riguarda tutte le città coinvolte, senza altre specifiche sul numero di candidati o modalità di voto.

Si vota da oggi negli 88 Comuni campani chiamati a eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. 26, tra questi, contano oltre 15mila abitanti e quindi andranno (nel caso) al ballottaggio tra due settimane. E' possibile recarsi nei seggi sino a stasera fino alle 23 e domani 25 maggio dalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELEZIONI IN CAMPANIA 2026: GUIDA COMPLETA E CHI VA AL VOTO

Notizie e thread social correlati

Elezioni Amministrative 2026 in Campania: al voto Salerno, Avellino e altri 88 Comuni il 24 e 25 maggioIl 24 e 25 maggio 2026 si terranno in Campania le elezioni amministrative in 90 comuni, tra cui Salerno e Avellino.

Elezioni amministrative in Sicilia: si vota in 71 comuniIn Sicilia, le urne sono aperte in 71 comuni per le elezioni comunali, che riguardano l’elezione di sindaci e consigli comunali.

Temi più discussi: Elezioni regionali Campania 2025: tutti i nomi dei candidati ad Avellino; Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida; Elezioni comunali a Salerno, chi sono i candidati sindaco.

Per le elezioni amministrative del 24-25 maggio si vota in 743 comuni su 7.894: 118 hanno più di 15 mila abitanti e 625 meno. Le 3 regioni con il maggior numero di comuni al voto sono Lombardia (93), Campania (88) e Piemonte (80). x.com

Elezioni comunali, si vota in 88 comuni della CampaniaPartita questa mattina la lunga maratona elettorale che porterà al rinnovamento di 88 amministrazioni comunali in Campania. napolivillage.com

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, oggi urne aperte dalle 7 alle 23: l'affluenza e i risultati in direttaQuasi 750 comuni interessati di cui 18 capoluoghi, oltre 6,6 milioni elettori italiani chiamati alle urne: numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un ... ilmattino.it