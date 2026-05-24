Elezioni in 894 Comuni per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali Occhi puntati su Venezia e Salerno

Da ilfattoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgono le elezioni in 894 Comuni italiani, con oltre 6,6 milioni di cittadini chiamati alle urne. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Tra le località coinvolte, si segnalano Venezia e Salerno. Le consultazioni riguardano il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali. Nessuna modifica agli orari di voto rispetto agli anni precedenti.

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Sono 894 i Comuni che tra domenica 24 e lunedì25 maggio sono chiamati alle urne per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali: i seggi saranno aperti per oltre 6,6 milioni gli italiani domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Tra i Comuni che fanno parte di questa tornata elettorale, 121 hanno più di 15mila abitanti – di cui 18 capoluoghi – e 773 hanno da 15mila abitanti in giù. Nel primo caso è possibile votare sia per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegato – tracciando una croce sul nome o sul simbolo di una delle liste che lo sostengono – sia per il candidato sindaco e una lista che non sia a lui collegata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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