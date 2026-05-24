Elezioni comunuali alle 12 affluenza al 14,36% a Venezia

Alle 12 di domenica 24 maggio, nel primo giorno di elezioni comunali, l'affluenza alle urne nel comune di Venezia è stata del 14,36% degli aventi diritto.

Alle 12 di domenica 24 maggio, primo dei due giorni di votazioni per il consiglio comunale, il sindaco e le municipalità, l'affluenza al comune di Venezia è del 14,36% degli aventi diritto.In lieve calo rispetto al 15,40% del 2020. L'affluenza è identica per quanto riguarda le municipalità, segno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comunali '26: Analisi dell'affluenza, Chi sta votando

Notizie e thread social correlati

Affluenza alle 12 al 14,65% alle elezioni comunali in Emilia-Romagna 2026. I dati in direttaAlle 12, l’affluenza alle elezioni comunali in Emilia-Romagna ha raggiunto il 14,65%.

Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza al 14,8%, all'ultimo referendum era al 12%Alle 7 di questa mattina sono state aperte le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Temi più discussi: Elezioni Amministrative Comunali 24 e 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026, i risultati in tempo reale; Elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026 in provincia di Pavia, alle 12 affluenza al 15,07%: i Comuni e i candidati sindaco.

Elezioni comunali 2026, come si vota: dalle preferenze al voto disgiunto x.com

Affluenza comunali 2026 in diretta: in calo alle 12. I dati città per città in tempo realeLa percentuale di elettori alle urne (14,7%) è inferiore di un punto rispetto alle precedenti amministrative. Si vota oggi e domani per il rinnovo di oltre 740 giunte comunali, con eventuale ballottag ... quotidiano.net

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: affluenza al 14,7% alle 12, Venezia al 14,4%, Salerno si ferma al 13%I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it