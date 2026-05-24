Elezioni comunuali alle 12 affluenza al 14,36% a Venezia

Da veneziatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12 di domenica 24 maggio, nel primo giorno di elezioni comunali, l'affluenza alle urne nel comune di Venezia è stata del 14,36% degli aventi diritto.

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Alle 12 di domenica 24 maggio, primo dei due giorni di votazioni per il consiglio comunale, il sindaco e le municipalità, l'affluenza al comune di Venezia è del 14,36% degli aventi diritto.In lieve calo rispetto al 15,40% del 2020. L'affluenza è identica per quanto riguarda le municipalità, segno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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