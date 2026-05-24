Elezioni comunali oggi e domani al voto | ecco come si vota

Le urne sono aperte in molti comuni italiani per le elezioni comunali. Gli elettori devono compilare una scheda, scegliere le preferenze e votare il candidato sindaco. Le operazioni di voto si svolgono oggi e domani, con alcune città che potrebbero andare al ballottaggio. La procedura prevede che ogni elettore esprima una preferenza e, in alcuni casi, si scelga tra più candidati. La chiusura delle urne definirà i risultati delle elezioni.

Urne aperte in centinaia di Comuni italiani: guida semplice al voto tra scheda, preferenze, sindaco e ballottaggio. Sono circa nove milioni gli italiani chiamati alle urne per le elezioni comunali che si svolgono oggi e domani in numerosi Comuni del Paese. Un appuntamento importante per il rinnovo delle amministrazioni locali, con cittadini chiamati a scegliere sindaci e consiglieri comunali. Le operazioni di voto si svolgono su due giornate. I seggi restano aperti oggi fino alle 23, mentre domani sarà possibile votare dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio delle schede. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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ELEZIONI COMUNALI, LA VOCE DEI CANDIDATI | 18/05/2026

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