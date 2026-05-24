Elezioni comunali | l' affluenza alle ore 19

Alle ore 19, il 35,71% degli aventi diritto ha effettuato il voto, su 49 sezioni su 54 aperte. Nel 2020, nello stesso orario, la percentuale di votanti era stata del 39,43%. I dati indicano una leggera diminuzione dell’affluenza rispetto alle precedenti elezioni comunali. La partecipazione si ferma a questa percentuale in questa fase della giornata elettorale.

Alle ore 19 ha votato il 35,71% degli aventi diritto (su 49 sezioni scrutinate su 54). Alle scorse elezioni comunali, nel 2020, alla stessa ora aveva votato il 39,43%.Si vota per le amministrative anche nei comuni di Guardiagrele dove, invece, alla stessa ora ha votato il 32,10%, a Palena con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Elezioni comunali di Montenero di Bisaccia 2026: affluenza alle ore 12:00 di domenica 24 maggio

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