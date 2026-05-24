Elezioni comunali l' affluenza a Cividale Premariacco e Ovaro alle 12.00

Urne aperte anche a Cividale del Friuli, Ovaro e Premariacco per le elezioni amministrative. I dati aggiornati alle ore 12 mostrano un’affluenza ancora contenuta, con Cividale che registra la partecipazione più alta tra i tre comuni.Nel dettaglio, a Cividale del Friuli ha votato, alle ore 12.00. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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