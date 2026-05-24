Elezioni comunali in Provincia di Pisa | urne aperte per 4 comuni

Le urne sono aperte in quattro comuni della Provincia di Pisa il 24 e 25 maggio. Circa 55.000 cittadini sono chiamati a votare per eleggere i nuovi consigli comunali e il sindaco. Le operazioni di voto si svolgono in due giorni, con seggi aperti per consentire agli elettori di esprimere le proprie preferenze. Sono coinvolti tutti i residenti nelle aree interessate alle elezioni.

Sono chiamati a votare circa 55mila cittadini nei giorni del 24 e 25 maggio in Provincia di Pisa, per il rinnovo dei consigli comunali e la scelta del sindaco. Il Comune principale è quello di Cascina, 45mila abitanti, che vede correre 4 candidati. Al voto poi Calci, Fauglia e Orciano. Per i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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