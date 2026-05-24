Elezioni comunali Imola l' affluenza alle 19 di domenica 24 maggio

Alle 19 di domenica 24 maggio, il 31,9% degli elettori e delle elettrici aventi diritto aveva già votato alle elezioni comunali di Imola, che prevedono la scelta del sindaco e del Consiglio comunale.

Alle 19 di domenica 24 maggio l'affluenza ai seggi di Imola per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale è del 31,9% degli elettori e delle elettrici aventi diritto. Un dato che doppia la rilevazione delle 12, quando l'affluenza era ferma al 14,80%.L'affluenza media in Emilia Romagna è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Elezioni comunali: l'affluenza alle ore 19Alle ore 19, il 35,71% degli aventi diritto ha effettuato il voto, su 49 sezioni su 54 aperte.

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Elezioni comunali a Imola, il primo dato sull’affluenzaAlle ore 12 di domenica 24 maggio ha votato il 14,80% dei 56.469 aventi diritto. È questo il primo dato sull’affluenza alle urne per le elezioni amministrative del Comune di Imola. Una percentuale più ... ilnuovodiario.com