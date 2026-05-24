Elezioni comunali Imola l' affluenza alle 19 di domenica 24 maggio

Da bolognatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19 di domenica 24 maggio, il 31,9% degli elettori e delle elettrici aventi diritto aveva già votato alle elezioni comunali di Imola, che prevedono la scelta del sindaco e del Consiglio comunale.

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Alle 19 di domenica 24 maggio l'affluenza ai seggi di Imola per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale è del 31,9% degli elettori e delle elettrici aventi diritto. Un dato che doppia la rilevazione delle 12, quando l'affluenza era ferma al 14,80%.L'affluenza media in Emilia Romagna è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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