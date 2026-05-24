elezioni comunali guida alle urne

Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne domani e lunedì per le elezioni amministrative in 894 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia. La consultazione riguarda cittadini di diverse città, con seggi aperti per due giorni consecutivi. Le elezioni si svolgono in un periodo in cui si rinnovano i sindaci e i consigli comunali. La partecipazione è prevista su tutto il territorio nazionale.

AGI - Oltre 6 milioni e 600.000 italiani sono chiamati alle urne domani e lunedì per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, in tutto 6.624.575 elettori. Si voterà anche nelle regioni a statuto speciale. In Valle d'Aosta il primo turno è fissato per domani, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. 🔗 Leggi su Agi.it

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ELEZIONI IN CAMPANIA 2026: GUIDA COMPLETA E CHI VA AL VOTO

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