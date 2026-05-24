Elezioni comunali di Cascina si vota | urne aperte

Da pisatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne sono aperte a Cascina per le elezioni comunali. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere il nuovo sindaco e i membri del Consiglio comunale. Le operazioni di voto si svolgono oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Le sezioni di voto sono aperte nelle rispettive sedi distribuite sul territorio.

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E' il momento per i cittadini di Cascina di eleggere il nuovo Consiglio comunale e il sindaco. I seggi resteranno aperti nelle giornate di oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle ore 23 e di domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 15. Si contendono la carica di primo cittadino 4. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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