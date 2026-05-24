Elezioni comunali crollo di votanti a Prato

Alle 12 di oggi, alle elezioni comunali di Prato, la percentuale di votanti registrata era del 12,77% sugli aventi diritto. Si tratta di circa 132.000 persone che hanno votato fino a quel momento. La partecipazione si è ridotta rispetto alle precedenti consultazioni elettorali, evidenziando un calo significativo della presenza degli elettori. La giornata di voto prosegue e i dati aggiornati saranno comunicati al termine delle operazioni di scrutinio.

Alle 12 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 è stata del 12,77% degli aventi diritto (132.217). Il dato è stato riportato sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno dopo circa mezz'ora dalla rilevazione. Un dato che certifica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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