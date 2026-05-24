Elezioni comunali cala l' affluenza alle ore 12 | c' è un solo comune milanese in controtendenza
Alle ore 12 di domenica 24 maggio, l’affluenza alle urne nelle elezioni comunali della provincia di Milano si attesta su livelli più bassi rispetto alle precedenti consultazioni. Solo un comune mostra un trend opposto, registrando un aumento di votanti. La maggior parte delle altre località segnala una diminuzione della partecipazione degli elettori rispetto alle ore equivalenti del voto precedente. La tendenza generale indica una partecipazione più contenuta nelle prime ore della giornata elettorale.
Nelle prime ore di domenica 24 maggio si registra una generale tendenza al ribasso per l'affluenza alle urne nei Comuni della città metropolitana di Milano coinvolti nelle elezioni amministrative. Secondo i dati ufficiali raccolti alle ore 12, la percentuale dei votanti mostra una flessione quasi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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