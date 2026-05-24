Elezioni comunali cala l' affluenza alle ore 12 | c' è un solo comune milanese in controtendenza

Nelle prime ore di domenica 24 maggio si registra una generale tendenza al ribasso per l'affluenza alle urne nei Comuni della città metropolitana di Milano coinvolti nelle elezioni amministrative. Secondo i dati ufficiali raccolti alle ore 12, la percentuale dei votanti mostra una flessione quasi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Nel Giorno delle Elezioni in Calabria — la Ndrangheta Fece una Mossa Inaspettata.

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