Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali si attestava poco sopra il 14,5%. La consultazione riguarda 749 comuni distribuiti tra diverse regioni e si svolge tra oggi e domani. Oltre sei milioni di italiani sono chiamati a votare. La partecipazione si è registrata in modo parziale rispetto alle precedenti elezioni, con variazioni tra le diverse aree coinvolte.

Da Venezia a Reggio Calabria, oltre6 milioni di italianisono chiamati alle urne tra oggi e domani per latornata elettoraleche vede protagonisti749 comuni. Tra questi anche 18 capoluoghi di provincia. E tra due settimane, per il 7 e l’8 giugno si tornerà al voto per gli eventuali ballottaggi. Elezioni comunali che sono la cartina tornasole anche per valutare i riflessi a livello nazionale. E così, occhi puntati soprattutto per l’esito delle elezioni nei capoluoghi, ovvero Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento e, nell’unico capoluogo di Regione, Venezia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni comunali, affluenza alle 12 poco sotto il 15%

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REFERENDUM, AFFLUENZA NELLA MARCA AL 63,17% | 23/03/2026

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