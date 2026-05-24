Elezioni comunali a Imola via al voto | tutte le regole e gli orari da sapere

Da bolognatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni comunali sono iniziate a Imola, con gli elettori chiamati a votare domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Gli abitanti del territorio si recano ai seggi per scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono aperte durante le due giornate di voto, con orari stabiliti e regole precise per la partecipazione.

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Iniziate le elezioni a Imola. Gli imolesi si preparano a eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Gli orari dei seggi e chi può votareLe urne rimarranno aperte nella prima giornata dalle ore 7.00 alle ore 23.00, mentre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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