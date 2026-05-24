Oggi e domani, circa 6,3 milioni di italiani sono chiamati a votare per le elezioni comunali 2026. Le urne sono aperte in tutto il paese per il rinnovo delle amministrazioni comunali. La consultazione riguarda diverse città e territori, con gli elettori che si recano alle urne per esprimere le proprie preferenze. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono circa 6,3 milioni gli elettori attesi oggi 24 maggio 2026 e domani alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali in tutta Italia. La tornata elettorale coinvolge quasi 750 Comuni, di cui 661 appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e i restanti distribuiti nelle Regioni a statuto speciale. Venezia e Reggio Calabria al centro della sfida politica. Tra le città più osservate in questa tornata amministrativa spiccano Venezia e Reggio Calabria, considerate veri e propri banchi di prova per i principali schieramenti politici nazionali. Negli ultimi giorni di campagna elettorale, leader e rappresentanti di partito hanno intensificato la loro presenza sui territori nel tentativo di consolidare il consenso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Elezioni comunali 2026: oltre 6 milioni di italiani chiamati al voto

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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