Elezioni comunali 2026 l' affluenza alle urne nel novarese e nel Vco alle 23 di domenica 24 maggio

Alle 23 di domenica 24 maggio, alle elezioni comunali nel novarese e nel Vco, l’affluenza alle urne è stata registrata. I seggi rimarranno aperti fino alle 15 di lunedì 25 maggio. La consultazione riguarda i cittadini chiamati a votare per le amministrative nei rispettivi comuni. Il dato sull’affluenza aggiornato alle 23 rappresenta il terzo rilevamento durante questa giornata di voto.

Terzo aggiornamento in merito alle elezioni comunali nel novarese e nel Vco. I seggi saranno aperti fino alle 15 di domani, lunedì 25 maggio.Alle 23 di domenica nel novarese ha votato 46,78% della popolazione: a Bogogno il 47,2%, a Garbagna Novarese il 41,27%, a Invorio il 49,52%, a Trecate il 46. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Al via le amministrative 2026, lunedì alle 15:00 la nostra diretta

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