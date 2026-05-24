Elezioni comunali 2026 l' affluenza alle ore 23

Alle ore 23, urne chiuse a Chieti dopo la prima giornata di voto. Il 47,93% degli aventi diritto ha espresso la propria preferenza.

Urne chiuse a Chieti al termine della prima giornata di voto. Nel capoluogo alle ore 23 ha votato il 47,93% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale, alla stessa ora, il dato era del 51,96 %. Si conferma, anche nell'ultima rilevazione di giornata, il calo dell'affluenza in città. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Elezioni amministrative, affluenza in calo

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