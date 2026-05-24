Elezioni comunali 2026 in provincia di Sondrio urne aperte | i Comuni e i candidati sindaco

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nove Comuni della provincia di Sondrio sono in fase di voto per le elezioni comunali, aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale. Le urne sono state aperte questa mattina e rimarranno aperte fino alla chiusura di domani pomeriggio. Nessun dato sui candidati o risultati è ancora disponibile.

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Sondrio, 24 maggio 202 – In provincia di Sondrio sono nove i Comuni  chiamati alle urne per le elezioni comunali oggi, domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). In Lombardia, complessivamente, si voterà in 93 Comuni. Ecco dove si vota:  Cercino; Civo; Madesimo; Mazzo di Valtellina; Novate Mezzola; Pedesina; San Giacomo Filippo; Spriana; Talamona. Cercino. Civo. Madesimo. Mazzo di Valtellina. Novate Mezzola. Pedesina. Spriana. Talamona. Cercino. A Cercino, il sindaco uscente Daniele De Pianto  con la lista civica ‘Il bene comune’ si ricandida per un nuovo mandato e deve vedersela con il quorum di votanti del 40% per essere eletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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