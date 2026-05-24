Elezioni comunali 2026 in provincia di Pavia urne aperte | i Comuni e i candidati sindaco

Le elezioni comunali in provincia di Pavia si svolgono oggi e domani, con urne aperte dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 rispettivamente. In undici Comuni si vota per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Sono coinvolti vari candidati e liste. Le operazioni di voto si svolgono senza segnalazioni di problemi o ritardi. La chiusura delle urne è prevista per entrambe le giornate alle ore indicate.

Pavia, 24 maggio 2026 – Oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15), si svolgono le elezioni amministrative anche in undici Comuni della provincia di Pavia. In questa tornata elettorale, il sistema di voto prevede un turno unico per i Comuni con meno di 15mila abitanti, mentre nei centri più popolosi si potrà andare al ballottaggio se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno. Il ballottaggio è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Le città al voto: Battuda; Gravellona Lomellina; Miradolo Terme; Mortara; Pieve del Cairo; Pizzale; Silvano Pietra; Vellezzo Bellini; Vigevano; Vistarino; Voghera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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