Elezioni comunali 2026 in provincia di Milano urne aperte | i Comuni e i candidati sindaco

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi e domani si svolgono le elezioni comunali in nove Comuni della provincia di Milano, con le urne aperte dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. Sono in corso le votazioni per eleggere i nuovi sindaci e aggiornare i consigli comunali. La giornata di domenica è la prima fase, con la conclusione delle operazioni di voto prevista nel pomeriggio di lunedì.

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Milano, 24 maggio 2026 – Sono nove i Comuni della Città metropolitana di Milano in cui si voterà oggi, domenica 24 ( dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono, Magnago e Vittuone.  L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda i cinque Comuni superiori a 15mila abitanti oppure quelli dove al primo turno i primi due candidati arrivano in parità, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Baranzate. Bollate. Corsico. Cuggiono. Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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