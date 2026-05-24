Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari | urne aperte si vota in 9 Comuni

Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina in nove Comuni della provincia di Bari per le elezioni comunali 2026. La giornata di voto, iniziata oggi, vede i cittadini chiamati a eleggere i nuovi sindaci e a rinnovare i Consigli comunali. La tornata elettorale rappresenta l’appuntamento principale per la scelta delle amministrazioni locali. Le operazioni di voto si concluderanno questa sera.

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina, domenica 24 maggio. Prende ufficialmente il via la tornata delle elezioni amministrative 2026, un appuntamento cruciale che chiama alle urne i cittadini di nove Comuni della provincia di Bari per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i rispettivi Consigli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Bilancio elezioni regionali e prossime amministrative a Noicattaro

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