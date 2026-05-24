elezioni comunali 2026 dati su affluenza a lerici e levanto

A Lerici e Levanto, i cittadini sono andati alle urne per le elezioni comunali 2026. In entrambi i comuni, si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. I dati sulla affluenza sono stati resi noti e indicano il numero di persone che hanno partecipato alle urne. La giornata elettorale si svolge senza problemi segnalati, e le operazioni di voto sono in corso.

La Spezia, 24 maggio 2026 – Elezioni comunali 2026, a Lerici e Levanto è il momento della verità. I cittadini dei due comuni in provincia della Spezia sono chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunali. Le votazioni si tengono oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, con lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Elezioni a Lerici e Levanto, affluenza ore 12 domenica 24 maggio 2026. Ecco l’affluenza delle 12 di domenica 24 maggio 2026 a Lerici e Levanto. Tra parentesi i dati della precedente tornata elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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