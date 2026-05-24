Elezioni amministrative urne aperte negli 88 comuni campani | riflettori su Salerno e Avellino

Nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, in Campania si sono aperte le urne in 88 comuni. Gli elettori sono stati chiamati a votare per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Tra le località coinvolte, si trovano Salerno e Avellino, due delle città più grandi della regione. Le operazioni di voto si sono svolte senza particolari intoppi, con seggi aperti per due giorni consecutivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Urne aperte in Campania per le elezioni amministrative 2026. Sono 88 i comuni chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per eleggere sindaci e rinnovare i consigli comunali. Di questi, 26 superano i 15mila abitanti e, qualora nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà alle urne dopo quindici giorni per il ballottaggio. Si vota domenica 24 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 25 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Le sfide più attese sono quelle dei due capoluoghi di provincia: Salerno e Avellino. Proprio qui si concentrano le maggiori attenzioni politiche regionali e nazionali, in una tornata che rappresenta anche un test sugli equilibri tra centrodestra e centrosinistra in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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ELEZIONI PROVINCIALI: URNE APERTE FINO ALLE 22 PER LA SCELTA DEL NUOVO PRESIDENTE | 18/03/2026

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