Elezioni amministrative urne aperte in 88 Comuni campani | riflettori su Salerno e Avellino

Alle 7 di questa mattina, le urne si sono aperte in 88 Comuni della regione, tra cui Salerno e Avellino. Gli elettori sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli comunali. La consultazione si svolge senza particolari incidenti e proseguirà fino alle 23, quando si chiuderanno le votazioni. I risultati sono attesi nelle prossime ore.

Urne aperte da stamane negli 88 Comuni campani chiamati a eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Di questi, 26 contano oltre 15mila abitanti e quindi andranno al ballottaggio tra due settimane se nessuno dei due candidati ottenesse la maggioranza al primo turno. Si potrà votare stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le sfide più attese ad Avellino e Salerno. In Irpina si vota nel capoluogo e in dodici centri. Ad Avellino è corsa tra due ex sindaci di centrodestra, Gianluca Festa (Lega e Unione di Centro) e Laura Nargi (Fdi e Fi), e il candidato che ha compattato tutto il campo largo, Nello Pizza. Dopo il capoluogo, il centro con il maggior numero di abitanti è Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amministrative, al voto 21 comuni salernitani

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative, urne aperte negli 88 comuni campani: riflettori su Salerno e AvellinoNelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, in Campania si sono aperte le urne in 88 comuni.

Elezioni Amministrative 2026 in Campania: al voto Salerno, Avellino e altri 88 Comuni il 24 e 25 maggioIl 24 e 25 maggio 2026 si terranno in Campania le elezioni amministrative in 90 comuni, tra cui Salerno e Avellino.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni Amministrative in Veneto: 51 Comuni al voto. Riflettori puntati su Venezia; Elezioni Comunali Lazio 2026: come e dove si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni comunali 2026, tutti i numeri e dove votare.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2026 - Sei milioni di italiani al voto, urne aperte ift.tt/FC7GnZv x.com

Elezioni comunali nel Lazio 2026, urne aperte dalle 7. Come si vota: le schede, le liste, le quote rosaI seggi resteranno attivi domenica 24 maggio fino alle 23 e lunedì 25 fino alle 15. Lo spoglio delle schede subito dopo la chiusura ... roma.corriere.it

Amministrative, urne aperte ad Agrigento: si vota fino alle 23Urne aperte. Quattro candidati a sindaco, 322 aspiranti consiglieri comunali per 24 posti disponibili e 14 liste elettorali ... grandangoloagrigento.it