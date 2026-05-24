Elezioni amministrative urne aperte in 88 Comuni campani | riflettori su Salerno e Avellino

Da ildenaro.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7 di questa mattina, le urne si sono aperte in 88 Comuni della regione, tra cui Salerno e Avellino. Gli elettori sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli comunali. La consultazione si svolge senza particolari incidenti e proseguirà fino alle 23, quando si chiuderanno le votazioni. I risultati sono attesi nelle prossime ore.

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Urne aperte da stamane negli 88 Comuni campani chiamati a eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Di questi, 26 contano oltre 15mila abitanti e quindi andranno al ballottaggio tra due settimane se nessuno dei due candidati ottenesse la maggioranza al primo turno. Si potrà votare stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le sfide più attese ad Avellino e Salerno. In Irpina si vota nel capoluogo e in dodici centri. Ad Avellino è corsa tra due ex sindaci di centrodestra, Gianluca Festa (Lega e Unione di Centro) e Laura Nargi (Fdi e Fi), e il candidato che ha compattato tutto il campo largo, Nello Pizza. Dopo il capoluogo, il centro con il maggior numero di abitanti è Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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