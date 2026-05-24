Le urne sono aperte in 894 Comuni italiani per le elezioni amministrative. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23, coinvolgendo oltre 6,6 milioni di cittadini. La votazione riguarda le amministrative comunali e si svolge in tutta Italia. La consultazione si svolge oggi, con le schede distribuite ai votanti nelle rispettive sezioni elettorali. I risultati verranno comunicati nelle prossime ore.

Urne aperte anche domani dalle 7 alle 15. Coinvolti 18 capoluoghi: nei Comuni sopra i 15mila abitanti possibile anche il voto disgiunto, eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno Urne aperte in tutta Italia per la tornata delle elezioni amministrative che coinvolge 894 Comuni. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Tra i Comuni al voto, 121 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, inclusi 18 capoluoghi, mentre 773 sono i Comuni sotto la soglia dei 15mila residenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Dalle 7 di questa mattina gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci, giunte e consigli comunali: si voterà fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, quando inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elezioni amministrative, si vota in 894 Comuni: seggi aperti dalle 7 alle 23

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