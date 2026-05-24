Alle 19, l’affluenza alle urne nelle elezioni amministrative in Italia si attesta poco sotto il 35%. Sono circa 6,6 milioni gli italiani che si sono recati ai seggi per votare in 894 Comuni. Le urne sono aperte in tutto il territorio nazionale e si prosegue con le operazioni di voto fino alla chiusura prevista in serata. La consultazione riguarda amministrazioni comunali distribuite in diverse regioni del paese.

Urne aperte in tutta Italia per la tornata delle elezioni amministrative che coinvolge 894 Comuni. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Tra i Comuni al voto, 121 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, inclusi 18 capoluoghi, mentre 773 sono i Comuni sotto la soglia dei 15mila residenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Elezioni amministrative: quando si vota. Dalle 7 di questa mattina gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci, giunte e consigli comunali: si voterà fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15, quando inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio. I primi dati sull'affluenza. Alle 19, quando mancano pochissime sezioni, l'affluenza alle amministrative è il 34,5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elezioni amministrative, si vota in 894 Comuni. Alle 19 affluenza poco sotto il 35%

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