Elezioni amministrative sempre peggio | cala ancora l’affluenza

Nelle elezioni amministrative di quest'anno, l’affluenza alle urne continua a diminuire rispetto alle precedenti tornate. Solo una percentuale ridotta di cittadini si è recata alle urne, segnando un calo rispetto alle elezioni passate. La partecipazione si mantiene bassa anche in alcune grandi città, dove meno della metà degli aventi diritto ha votato. La tendenza all’astensionismo si conferma anche in questa tornata elettorale.

La tendenza all’allontanamento dalle urne si conferma anche nella tornata delle elezioni amministrative. Secondo i dati raccolti ed elaborati dalla piattaforma istituzionale Eligendo del ministero dell’Interno, la percentuale dei cittadini che si sono recati al voto alle ore 19 è pari al 34,5%. Il rilevamento mostra una chiara contrazione della partecipazione rispetto alle passate consultazioni comunali, quando alla medesima ora la quota dei votanti aveva raggiunto il 37%. La flessione solleva interrogativi sull’efficacia delle campagne elettorali locali nel mobilitare l’elettorato. Le ragioni della disaffezione e il peso dell’astensionismo. Il fenomeno della mancata partecipazione si manifesta con regolarità crescente anche nei territori in cui il legame con l’amministrazione di prossimità è storicamente solido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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