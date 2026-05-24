Elezioni amministrative la diretta | i Comuni al voto oggi e lunedì candidati e programmi

Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina in dieci Comuni della Città metropolitana di Genova per le elezioni amministrative. I cittadini di Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Torriglia e Vobbia sono chiamati al voto oggi e lunedì. Le operazioni di voto si concluderanno alle 23 di lunedì. Sono stati presentati i candidati e i programmi per queste consultazioni.

Urne aperte dalle 7 del mattino di oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni amministrative 2026. Al voto i cittadini di dieci Comuni della Città metropolitana di Genova: Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Torriglia, Vobbia e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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