Elezioni amministrative in Sicilia | si vota in 71 comuni

In Sicilia, le urne sono aperte in 71 comuni per le elezioni comunali, che riguardano l’elezione di sindaci e consigli comunali. I cittadini sono chiamati a esprimersi attraverso il voto in questa tornata elettorale. I seggi rimarranno aperti fino alla chiusura prevista. I dati di affluenza e i risultati saranno aggiornati nel corso della giornata. Questa tornata interessa un numero consistente di comuni dell’isola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura delle urne e dati generali. In Sicilia si torna al voto in 71 comuni per l’elezione di sindaci e consigli comunali. Sono chiamati alle urne quasi un milione di elettori, precisamente 929.486 cittadini. Tra le realtà più rilevanti coinvolte figurano anche i capoluoghi di provincia di Agrigento, Enna e Messina. Date e orari di voto. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: Domenica 24 maggio: dalle 7 alle 23. Lunedì 25 maggio: dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 7 giugno (7-23) e lunedì 8 giugno (7-15). Sistema elettorale e ripartizione dei comuni. Su 71 comuni coinvolti: 54 comuni voteranno con sistema maggioritario, eleggendo direttamente sindaco e consiglieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE, SI VOTA DOMANI E LUNEDÌ IN 71 COMUNI SICILIANI

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