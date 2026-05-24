Elezioni amministrative | i dati dell' affluenza alle ore 12
Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei sei comuni della provincia di Pordenone è stata del 15%. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale nelle elezioni di questo fine settimana, con voto aperto oggi e domani. Le operazioni di voto sono in corso fino alle 23 di oggi e fino alle 23 di domani. Sono circa 60.000 gli elettori coinvolti complessivamente.
Sono sei i comuni della provincia di Pordenone chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nella tornata amministrativa del 24 e 25 maggio 2026. Al primo rilevamento delle ore 12 di domenica questi sono i dati dell'affluenza. Una percentuale significativa soprattutto a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
REFERENDUM: analisi dell'AFFLUENZA delle 19:00 e delle 23:00
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