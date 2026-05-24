Elezioni amministrative | i dati dell' affluenza alle ore 12

Notizia in breve

Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei sei comuni della provincia di Pordenone è stata del 15%. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale nelle elezioni di questo fine settimana, con voto aperto oggi e domani. Le operazioni di voto sono in corso fino alle 23 di oggi e fino alle 23 di domani. Sono circa 60.000 gli elettori coinvolti complessivamente.