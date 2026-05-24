Elezioni amministrative | 6,6 milioni di elettori votano in 894 comuni

In 894 comuni, circa 6,6 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, gli elettori possono esprimere un voto disgiunto, scegliendo un candidato sindaco diverso dalla lista preferita. Nei centri con meno di 15.000 abitanti, invece, il voto è unico e si esprime solo per il candidato sindaco, senza possibilità di scegliere anche le liste.

? Punti chiave Come funziona il voto disgiunto nei comuni sopra i 15mila abitanti?. Perché nei piccoli centri non è possibile separare sindaco e lista?. Quando inizieranno ufficialmente gli scrutini per i primi risultati parziali?. Chi dovrà affrontare il ballottaggio il prossimo 7 e 8 giugno?.? In Breve Voto disgiunto ammesso nei 121 comuni con oltre 15mila abitanti.. Voto vincolato per lista nei 773 comuni sotto i 15mila abitanti.. Scrutini lunedì dalle 15:00 con possibili ballottaggi il 7 e 8 giugno.. 18 capoluoghi coinvolti nella tornata amministrativa insieme a 894 comuni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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