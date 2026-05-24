Oggi si vota in 743 Comuni italiani per le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026, con maggiore affluenza nel Sud. Gli elettori devono presentare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Le operazioni di voto si svolgono dalle 7 alle 23. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota anche per il sindaco e il consiglio comunale, con eventuale ballottaggio. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle urne.

Oggi domenica 24 maggio e domani lunedì 25 maggio 2026 si vota in 743 Comuni italiani per le elezioni amministrative. Un italiano su dieci (per un totale di 6,2 milioni di elettori) è chiamato a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli cittadini. Alle urne si recheranno, tra gli altri, i residenti di 18 capoluoghi di provincia, da Reggio Calabria a Messina e da Salerno a Mantova, e di un capoluogo di regione (Venezia). Come si vota, cosa serve al seggio elettorale e quali sono gli orari: tutto ciò che c’è da sapere. Quando e dove si vota per le amministrative Come si vota nei Comuni con meno di 15mila abitanti Come si vota nei Comuni con più di 15mila abitanti Quali documenti servono per votare alle comunali Quando e dove si vota per le amministrative Partiamo dalle coordinate temporali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026, oggi via al voto in 743 Comuni: tutto quello che c'è da sapere

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Lega Prato - Elezioni Amministrative | 24 e 25 Maggio 2026

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