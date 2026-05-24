Elezioni amministrative 2026 in 16mila 223 alle urne in tre comuni

Oggi, domenica 24 maggio, e domani, lunedì 25 maggio, le urne sono aperte in tre comuni per le elezioni amministrative del 2026. In totale, sono 16.223 i cittadini chiamati a votare. Le sezioni sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. I comuni coinvolti sono Civita Castellana, Blera e Bomarzo.

Civita Castellana, Blera e Bomarzo chiamati al voto oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. 16mila 223 cittadini eleggeranno consigli comunali e sindaci: 12mila 176 a Civita Castellana, 2mila 601 a Blera e 1446 a Bomarzo. Subito dopo la chiusura delle urne, lunedì. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative in Sicilia: 71 comuni alle urne il 24 e 25 maggioIl prossimo fine settimana si terranno le elezioni amministrative in Sicilia, con 71 comuni coinvolti.

Leggi anche: Tuscia alle urne: 16.223 elettori decidono il futuro di 3 comuni

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Amministrative 2026 - 93 i Comuni lombardi al voto; Elezioni 24-25 maggio 2026 - Informazioni e aggiornamenti; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Elezioni amministrative Abruzzo 2026: si vota il 24 e 25 maggio in 60 Comuni abruzzonews.eu/elezioni-ammin… #Attualità #Politica #Regione_Abruzzo x.com

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, oggi urne aperte dalle 7 alle 23: l'affluenza e i risultati in direttaQuasi 750 comuni interessati di cui 18 capoluoghi, oltre 6,6 milioni elettori italiani chiamati alle urne: numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un ... ilmattino.it

Elezioni amministrative 2026, al voto in 750 Comuni. Un test locale e politico. Con uno sguardo al 2027Oggi e domani oltre 6 milioni di italiani chiamati a scegliere i propri sindaci. Diciotto capoluoghi alle urne, le sfide più attese a Venezia e Salerno ... quotidiano.net