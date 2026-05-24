Elezioni amministrative 2026 al voto 895 Comuni | seggi aperti oggi e domani

Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative in 895 Comuni, con 6.624.575 elettori chiamati alle urne. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23, e riapriranno domani con gli stessi orari. Le consultazioni riguardano amministrazioni comunali di diverse dimensioni, con elezioni in alcune città e paesi. La partecipazione degli aventi diritto è volontaria e le operazioni di voto si concluderanno alle 23 di domani.

(Adnkronos) – Sono 6.624.575 gli elettori, chiamati al voto oggi, domenica 24 maggio e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative, che si svolge su date differenziate per un totale di 895 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti e i 18 comuni capoluogo: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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