Sono sei i candidati in corsa per le elezioni amministrative a Viareggio, con le urne che si apriranno tra pochi mesi. La campagna elettorale è già iniziata, mentre i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco e la nuova amministrazione comunale. La data delle elezioni è fissata per il prossimo autunno, e le liste dei candidati sono state ufficialmente presentate.

Viareggio, 24 maggio 2026 – Comunque andrà, per Viareggio si apre una nuova storia amministrativa. Dopo un decennio abbondante – attraversato dalla stagione del risanamento dei conti pubblici dissestati, quella pandemica, poi dei grandi cantieri incoraggiati dai fondi Pnrr e delle infinite inaugurazioni – il sindaco Giorgio Del Ghingaro si prepara a lasciare le chiavi del Palazzo di piazza Nieri e Paolini. Chi le raccoglierà lo decideranno col voto, oggi e domani, al più tardi col ballottaggio di giugno, i viareggini e le viareggine. Dunque il grande giorno delle amministrative è arrivato. Dopo una campagna elettorale, breve ma intensa, in cui la città ha reclamato soprattutto ascolto, sicurezza e cura, stamani aprono i seggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni amministrative 2026 a Viareggio, è arrivato il momento della verità: in 6 in corsa per il Comune

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