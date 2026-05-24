Elezioni a Messina sostituiti 219 tra presidenti e scrutatori | al voto 188.540 elettori

Sono stati sostituiti 219 presidenti e scrutatori prima delle elezioni a Messina, dove hanno votato 188.540 elettori. I seggi sono stati regolarmente costituiti ieri e questa mattina si sono insediati tutti i 253 seggi ordinari e i 9 seggi speciali. Sono iniziate le operazioni di voto per l’elezione del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.

Dopo la regolare costituzione dei seggi nella giornata di ieri, questa mattina si sono insediate le 253 sezioni elettorali del Comune di Messina e i 9 seggi speciali, con l’avvio delle operazioni di voto per l’elezione del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.Nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni 2026: 6,6 milioni di elettori al voto in 895 comuniAlle elezioni del 2026, circa 6,6 milioni di persone sono chiamate alle urne in 895 comuni italiani.

Messina 2026: allarme presidenti, rischio caos per il votoIl Comitato spontaneo dei presidenti di seggio elettorale ha diffuso un appello alle autorità siciliane, segnalando alcune criticità organizzative in...

Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026 a Messina: regolarmente avviate le operazioni di voto; Messina, la dem Russo e il campo largo sullo Stretto; Elezioni a Messina, l'allarme di Russo: Seggi a rischio caos, anticipare la costituzione al sabato; L'allarme dei presidenti di seggio, preoccupazione per sostituzioni e puntualità.

Elezioni a Messina, seggi aperti: sostituiti 42 presidenti e 94 scrutatoriAlle ore 15 di domani lo stop al voto con l'avvio delle operazioni di scrutinio. I dati relativi all’affluenza saranno diffusi nella giornata di oggi alle ore 12, 19 e 23, e domani alle ore 15, in coi ... msn.com

Elezioni a Messina, sostituiti 42 presidenti di seggio e 94 scrutatoriAl voto oggi e domani. Attivi i servizi digitali Elezioni amministrative 2026 e Dove voto per supportare gli elettori da Tempostretto.it ... msn.com