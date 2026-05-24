Elezioni a Messina sostituiti 219 tra presidenti e scrutatori | al voto 188.540 elettori

Da messinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati sostituiti 219 presidenti e scrutatori prima delle elezioni a Messina, dove hanno votato 188.540 elettori. I seggi sono stati regolarmente costituiti ieri e questa mattina si sono insediati tutti i 253 seggi ordinari e i 9 seggi speciali. Sono iniziate le operazioni di voto per l’elezione del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.

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Dopo la regolare costituzione dei seggi nella giornata di ieri, questa mattina si sono insediate le 253 sezioni elettorali del Comune di Messina e i 9 seggi speciali, con l’avvio delle operazioni di voto per l’elezione del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.Nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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