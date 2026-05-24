Elezioni a Messina affluenza al 35,56% alle 19 | quadro aggiornato nei centri al voto del Messinese

Alle 19, l’affluenza alle urne nel Messinese raggiunge il 35,56%. I dati ufficiali indicano che circa un terzo degli aventi diritto ha già espresso la propria preferenza. I centri di voto sono ancora aperti e la partecipazione si mantiene in crescita rispetto alle ore precedenti. La giornata elettorale prosegue con i cittadini che si recano alle urne per scegliere i rappresentanti.

La partecipazione al voto a Messina si attesta al 35,56% alle ore 19, secondo il secondo rilevamento ufficiale diffuso in giornata. Alle urne si sono recati 67.045 elettori su un totale di 188.540 aventi diritto.Il dato si confronta con quello delle precedenti consultazioni amministrative del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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