Elezioni a Messina 2026 affluenza al 13,88% a mezzogiorno | affluenza sotto il dato del 2022

Alle ore 12, nelle elezioni amministrative a Messina, si sono recati alle urne il 13,88% degli aventi diritto, con 26.000 votanti. L’affluenza è inferiore rispetto allo stesso orario delle elezioni del 2022. Le operazioni di voto sono ancora in corso e si attendono i dati finali per tutta la giornata.

Primo dato sull’affluenza per le elezioni amministrative a Messina. Alla rilevazione delle ore 12 hanno votato 26.174 elettori, pari al 13,88 per cento degli aventi diritto, che complessivamente sono 188.540.Il dato risulta inferiore rispetto a quello registrato alle precedenti amministrative del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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