Il Comune ha respinto la richiesta di passaggio di un elettrodotto in laguna, motivando la decisione con ragioni di sicurezza. La decisione arriva dopo le critiche politiche del sindaco di Monte Argentario, che aveva espresso opposizione. La posizione comunale si basa sulla necessità di tutelare l'incolumità e l'ambiente della zona. La questione riguarda la realizzazione di infrastrutture elettriche in un'area considerata delicata.

ORBETELLO Il Comune nega il passaggio dell’elettrodotto in Laguna, respingendo le accuse politiche avanzate dal sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli. Il sindaco Andrea Casamenti, sul proprio profilo social, parla di "motivi seri per la salvaguardia ambientale e della sicurezza dei cittadini" e sostiene che Cerulli "ha preso una bella cantonata". Il parere negativo al cavo per l’elettricità a servizio del promontorio che sarebbe dovuto passare in laguna, firmato dai dirigenti comunali di Orbetello il 12 febbraio 2026, evidenzia criticità ambientali e di sicurezza pubblica. Casamenti puntualizza che "secondo gli uffici tecnici la posa del cavo sul fondale lagunare creerebbe un vincolo permanente sia per la raccolta alghe sia per la risospensione dei sedimenti", attività considerate fondamentali per la gestione della Laguna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elettrodotto in laguna, Casamenti: "Il no è per ragioni di sicurezza"

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