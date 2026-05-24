Ed Sheeran ha annunciato di aver lasciato Warner Music Group, con cui ha collaborato per quindici anni. La comunicazione è stata inviata tramite la sua mailing list e l’artista ha espresso sentimenti di amore e gratitudine nei confronti dell’etichetta. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori dettagli sul futuro musicale o sulle motivazioni della separazione.

Sorprendendo un po’ tutti, Ed Sheeran ha annunciato di aver lasciato Warner Music Group dopo quindici anni di collaborazione con l’etichetta discografica, tramite una lettera inviata alla sua mailing list. Nella sua dichiarazione, condivisa anche da Music Week e ripresa da Billboard, il cantautore ha affermato di non nutrire alcun rancore per aver lasciato l’unica casa discografica con cui ha lavorato finora, sostenendo di andarsene con «immenso amore e gratitudine per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme». Warner Music Group manterrà il catalogo dei suoi maggiori successi; detiene, inoltre, le licenze a lungo termine per i suoi due album più recenti, Autumn Variations del 2023 e Play del 2025, pubblicati dalla sua etichetta, Gingerbread Man, e da Atlantic Records. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ed Sheeran dice addio a Warner Music Group dopo quindici anni: «Me ne vado con tanto amore e gratitudine»

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