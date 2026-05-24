Domani sera alle 20, al Teatro alla Scala, debutta come direttrice Marie Jacquot, 35 anni. La musicista francese, nota per il suo stile interpretativo curioso e rigoroso, si presenta con un focus sulla musica contemporanea. La sua carriera ha attirato attenzione internazionale, e questa serata segna il suo primo concerto con la Filarmonica. La serata prosegue la stagione della orchestra, che si svolge nel principale teatro milanese.

Domani la stagione della Filarmonica prosegue alle 20 al Teatro alla Scala con il debutto della direttrice francese Marie Jacquot, che a 35 anni si è imposta all’attenzione internazionale grazie a un approccio interpretativo curioso, rigoroso e una sensibilità per la musica contemporanea. Debutta alla Scala anche il violista Antoine Tamestit, interprete del “ Concerto per viola e orchestra “ scritto nel 1929 dal compositore inglese William Walton; è uno dei primi brani in cui lo strumento diventa solista dell’orchestra. Nella seconda parte del programma Jacquot dirige “Ouverture“ e la sua versione della “Suite op. 61“ dallo shakesperiano “ Sogno di una notte di mezza estate “ di Felix Mendelssohn-Bartholdy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco Jacquot dalla racchetta alla bacchetta

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