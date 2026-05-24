Una donna e sua figlia sono state trovate vittime di avvelenamento. Le indagini hanno identificato un sospetto, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul nome o sull’identità. Le autorità stanno esaminando messaggi, ricerche online e chat per ricostruire le ultime ore e le possibili cause dell’incidente. La scena del fatto è stata sequestrata per analisi. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle motivazioni o sui responsabili.

Ci sono tragedie che sembrano chiudersi in un attimo e invece continuano a respirare nei dettagli: un messaggio, una ricerca su internet, una chat lasciata a metà. A Pietracatella, in provincia di Campobasso, la verità sta passando anche da lì. E ogni nuova verifica aggiunge tensione a una storia già devastante. Da giorni gli inquirenti lavorano su un punto preciso: ricostruire, minuto per minuto, cosa sia successo prima che tutto precipitasse. Perché quando in una casa si consuma un dramma così, niente è davvero “ordinario”: non lo sono le abitudini, non lo sono i contatti, non lo sono i gesti delle ore precedenti. La morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvenuta lo scorso dicembre, resta al centro di un’inchiesta complessa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ecco chi è stato”. Mamma e figlia avvelenate: ora c’è un nome

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Mamma e figlia avvelenate: lo sconcerto dei parenti - Vita in diretta 02/04/2026

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