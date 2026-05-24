Si chiama "Aula aperta" ed è una struttura a vocazione didattica aperta alla cittadinanza inserita in un contesto insolito, il parco di Monteoliveto. Può accadere dunque a chi si trovi a passar di lì di intravedere nei prossimi giorni del "movimento insolito": il cantiere infatti ha appena aperto, secondo un intervento commissionato da Amici di Montuliveto Aps e donato al Comune e alla città di Pistoia, sostenuto da Fondazione Caript e affidato all’impresa Cardelli Bros, che la realizzerà seguendo il progetto dello studio di architettura Orizzontale. L’edificio è stato pensato per essere un organismo vivo all’interno del parco. L’intenzione è che la struttura stessa a partire dalla sua stessa fisionomia sia portatrice di buone pratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco ’Aula aperta’. Lo spazio polifunzionale nel cuore di Monteoliveto

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