La mostra di Marco Salvetti intitolata ‘Ecce Homo Happy End’ sarà visitabile fino al 22 giugno alla Cardelli & Fontana. L’esposizione presenta opere che, pur entrando in circolazione, non producono senso e rendono vero solo ciò che si deve credere. La mostra si concentra su un tema che invita a riflettere sulla percezione e sulla credibilità delle immagini. La rassegna si inserisce nel panorama artistico attuale, senza però offrire risposte definitive.

Entra in circolazione ma non produce senso. E rende vero solo ciò che deve essere creduto. Si chiama ‘ Ecce Homo Happy End ’ la personale di Marco Salvetti che resterà esposta alla Cardelli&Fontana sino al prossimo 22 giugno. In mostra nella galleria d’arte contemporanea di via Torrione Stella Nord "dispositivi di raccolta e compressione di frammenti pittorici". Per l’artista, classe 1983 e originario di Pietrasanta, la pittura non è rifugio, né opposizione. Non può essere pensata come spazio privilegiato di resistenza e autenticità perché, forse, non lo è mai stata. È l’immagine a costruire un’alterità, libera da ciò che la precede, svincolata dal reale e dalla memoria del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Ecce Homo Happy End’, Salvetti espone alla Cardelli & Fontana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile, l'opera Ecce Homo di Antonello da Messina sarà visibile in anteprima mondiale nella Sala Capitolare di Palazzo della...

Ecce Homo ritorna in Italia: quando sarà esposto al pubblicoL’opera Ecce Homo di Antonello da Messina sarà presentata al pubblico in Italia per la prima volta.

Argomenti più discussi: Cardelli & Fontana ospita la personale di Marco Salvetti Ecce Homo Happy End; Marco Salvetti – Ecce Homo Happy End; ‘Ecce Homo Happy End’, Salvetti espone alla Cardelli & Fontana.

Cardelli & Fontana ospita la personale di Marco Salvetti Ecce Homo Happy EndCardelli & Fontana ospita la personale di Marco Salvetti Ecce Homo Happy End ... msn.com