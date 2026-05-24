‘Ecce Homo Happy End’ Salvetti espone alla Cardelli & Fontana

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mostra di Marco Salvetti intitolata ‘Ecce Homo Happy End’ sarà visitabile fino al 22 giugno alla Cardelli & Fontana. L’esposizione presenta opere che, pur entrando in circolazione, non producono senso e rendono vero solo ciò che si deve credere. La mostra si concentra su un tema che invita a riflettere sulla percezione e sulla credibilità delle immagini. La rassegna si inserisce nel panorama artistico attuale, senza però offrire risposte definitive.

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Entra in circolazione ma non produce senso. E rende vero solo ciò che deve essere creduto. Si chiama ‘ Ecce Homo Happy End ’ la personale di Marco Salvetti che resterà esposta alla Cardelli&Fontana sino al prossimo 22 giugno. In mostra nella galleria d’arte contemporanea di via Torrione Stella Nord "dispositivi di raccolta e compressione di frammenti pittorici". Per l’artista, classe 1983 e originario di Pietrasanta, la pittura non è rifugio, né opposizione. Non può essere pensata come spazio privilegiato di resistenza e autenticità perché, forse, non lo è mai stata. È l’immagine a costruire un’alterità, libera da ciò che la precede, svincolata dal reale e dalla memoria del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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