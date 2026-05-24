Ebola Pregliasco | le epidemie non si fermano ai confini
L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo evidenzia che le malattie infettive non si fermano ai confini nazionali. Secondo un esperto, questa situazione rappresenta un segnale che il mondo deve prestare attenzione e agire per contenere la diffusione del virus. La crisi in corso mostra come le epidemie possano estendersi oltre i confini di un singolo paese, richiedendo risposte coordinate a livello globale.
Roma, 24 mag. (askanews) – “L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale come il Covid, perché Ebola ha modalità di trasmissione molto diverse e meno efficienti, ma il rischio di espansione regionale africana è concreto e serio”. In una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International, interviene sull’emergenza Ebola dopo che l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc) ha spiegato che oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell’epidemia, e all’Uganda, dieci paesi africani rischiano di essere colpiti dal virus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Notizie e thread social correlati
Virus Ebola, Pregliasco: Italia a rischio contagioUn esperto ha dichiarato che la diffusione del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo richiede attenzione internazionale.
Leggi anche: Pregliasco: per Ebola non è pandemia ma irresponsabile sottovalutare
Temi più discussi: Ebola, Pregliasco: non esiste rischio zero; Virus Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza internazionale per il raro ceppo Bundibugyo. Il virologo Fabrizio Pregliasco: Anche di fronte a casi importati in Europa, lo scenario più probabile sarebbe quello di episodi sporadici e circoscritti; Ebola spaventa l'Africa. Pregliasco: Serve una risposta globale immediata per fermare il virus (di L. Varlese); Epidemia di Ebola, Pregliasco dopo allarme OMS: La letalità del virus è elevata: per questo meno contagioso.
Ebola, Pregliasco: le epidemie non si fermano ai confiniRoma, 24 mag. (askanews) – L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale c ... askanews.it
Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva all’Università di Milano, commenta le ultime notizie sui contagi di hantavirus: Non abbiamo tanta casistica fino a oggi. Ma le epidemie si fermano con azioni coordin facebook
Ebola, oltre 200 decessi in Congo. Msf: Priorità è garantire accesso a cure essenzialiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ebola, oltre 200 decessi in Congo. Msf: Priorità è garantire accesso a cure essenziali ... tg24.sky.it