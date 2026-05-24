Ebola Pregliasco | le epidemie non si fermano ai confini

Roma, 24 mag. (askanews) – “L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale come il Covid, perché Ebola ha modalità di trasmissione molto diverse e meno efficienti, ma il rischio di espansione regionale africana è concreto e serio”. In una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International, interviene sull’emergenza Ebola dopo che l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc) ha spiegato che oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell’epidemia, e all’Uganda, dieci paesi africani rischiano di essere colpiti dal virus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Virus Ebola, Pregliasco: Italia a rischio contagioUn esperto ha dichiarato che la diffusione del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo richiede attenzione internazionale.

Leggi anche: Pregliasco: per Ebola non è pandemia ma irresponsabile sottovalutare

Temi più discussi: Ebola, Pregliasco: non esiste rischio zero; Virus Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza internazionale per il raro ceppo Bundibugyo. Il virologo Fabrizio Pregliasco: Anche di fronte a casi importati in Europa, lo scenario più probabile sarebbe quello di episodi sporadici e circoscritti; Ebola spaventa l'Africa. Pregliasco: Serve una risposta globale immediata per fermare il virus (di L. Varlese); Epidemia di Ebola, Pregliasco dopo allarme OMS: La letalità del virus è elevata: per questo meno contagioso.

Ebola, Pregliasco: le epidemie non si fermano ai confiniRoma, 24 mag. (askanews) – L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale c ... askanews.it

Ebola, oltre 200 decessi in Congo. Msf: Priorità è garantire accesso a cure essenzialiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ebola, oltre 200 decessi in Congo. Msf: Priorità è garantire accesso a cure essenziali ... tg24.sky.it