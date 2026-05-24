ebola in congo incendiati due centri sanitari per protesta pazienti in fuga

Notizia in breve

Due centri sanitari sono stati incendiati durante proteste nel Congo, causando la fuga di pazienti. La violenza si è verificata in risposta alla gestione dell’epidemia di Ebola, secondo quanto riferito. Non sono stati segnalati feriti, ma il danneggiamento delle strutture ha complicato le operazioni di assistenza. La situazione rimane tesa con manifestazioni che continuano nella regione.