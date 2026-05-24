Ebola in Congo incendiati due centri sanitari per protesta Pazienti in fuga
Due centri sanitari sono stati incendiati durante proteste nel Congo, causando la fuga di pazienti. La violenza si è verificata in risposta alla gestione dell’epidemia di Ebola, secondo quanto riferito. Non sono stati segnalati feriti, ma il danneggiamento delle strutture ha complicato le operazioni di assistenza. La situazione rimane tesa con manifestazioni che continuano nella regione.
Continua a peggiorare la situazione legata all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove nelle ultime ore si sono verificati nuovi attacchi contro le strutture sanitarie impegnate nella gestione dell’emergenza. Dopo il rogo avvenuto nei giorni scorsi a Rwampara, un’altra tenda utilizzata per il trattamento dei pazienti è stata incendiata nella città di Mongbwalu, nella provincia orientale dell’Ituri. Ebola in Congo, incendiato per protesta centro sanitario Il precedente attacco a Rwampara Le restrizioni imposte dalle autorità Crescono i casi sospetti di Ebola Ebola in Congo, incendiato per protesta centro sanitario Secondo quanto riportato da apnews. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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