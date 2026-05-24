Il rischio di diffusione dell'Ebola, specificamente del virus Bundibugyo, è stato aggiornato da “alto” a “molto alto” in alcune aree della Repubblica democratica del Congo. Non sono stati segnalati nuovi casi, ma l'aggiornamento riguarda la valutazione del rischio epidemiologico. Al momento, non ci sono indicazioni di contagi estesi. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle misure di prevenzione e controllo. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali misure restrittive o interventi specifici.

È passato da “ alto ” a “ molto alto ” il rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all’interno della Repubblica democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell’ambito della 79esima Assemblea mondiale della sanità In Congo sono stati confermati 82 casi, con sette decessi accertati. Ma l’epidemia sarebbe molto più estesa: si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti. Secondo l’Imperial College London i casi reali nella Repubblica Democratica del Congo sarebbero già più di mille. 204 morti per Ebola su 867 casi sospetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ebola, a rischio altri 10 Paesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ebola Emergency Declared: Global Risk or Contained Crisis

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Virus Ebola, casi sospetti in altri 10 Paesi e Pregliasco lancia avvertimento: "Italia a rischio contagio"

Ebola, a rischio altri 10 Paesi: ecco i fattori che hanno innescato la diffusione del virusL’Africa CDC ha segnalato che altri dieci Paesi sono a rischio di contagio Ebola, oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all’Uganda.

Temi più discussi: Ebola, l’OMS lancia l’allerta internazionale: alto rischio di diffusione nei Paesi confinanti con il Congo; Ebola, altri 10 Paesi a rischio: ecco perché il virus si è diffuso secondo Rezza; Ebola, Africa Cdc: Altri dieci Paesi a rischio epidemia; Ebola da virus Bundibugyo, cosa sappiamo della nuova emergenza internazionale e quali sono i rischi per l’Europa.

Mondiali, Congo in isolamento per ebola: rischio esclusione ilfattoquotidiano.it/2026/05/23/mon… x.com

Il Congo sospende i funerali e i grandi raduni durante l'epidemia di Ebola, mentre l'OMS aggiorna la valutazione del rischio reddit

Ebola, a rischio altri 10 Paesi: ecco i fattori che hanno innescato la diffusione del virusAllarme Ebola in Africa: secondo l’Africa CDC 10 Paesi sono a rischio contagio oltre alla Repubblica Democratica del Congo. L’epidemiologo Gianni Rezza spiega fattori, ritardi diagnostici e rischio di ... adnkronos.com

Virus Ebola, casi sospetti in altri 10 Paesi e Pregliasco lancia avvertimento: Italia a rischio contagioAllarme Ebola in 10 Paesi: Fabrizio Pregliasco valuta il rischio in Ue. Possibile blocco ai Mondiali di calcio per il Congo: speranza per l'Italia ... virgilio.it